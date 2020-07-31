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أخبار العالم

روسيا.. سجن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية 9 سنوات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قضت محكمة روسية يوم الخميس بسجن تريفور ريد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية تسع سنوات بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة الروسية للخطر.

كما أمرت المحكمة ريد، البالغ من العمر 28 عاما، بدفع 100 ألف روبل أي نحو 1400 دولار لكل منهما كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهما.

وتعود حيثيات القضية إلى يوم 16 أغسطس 2019، إذ تشاجر ريد مع العديد من النساء بعد أن كان تحت تأثير الخمر، ليتدخل الضابطان بعدها، غير أنه هاجمهما ومزق زي أحدهما.

وقال تريفور ريد، وهو طالب بجامعة نورث تكساس، إنه لا يتذكر أحداث الصيف الماضي، لأنه كان ثملا عندما ألقي القبض عليه بعد مغادرته حفلا كان يحضره في موسكو.

ونفى في المحكمة التهمة الموجهة إليه بعد أن استمع لما وصفه بأنها أدلة واهية جرى تقديمها خلال المحاكمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان قوله: "هذا الاتهام والحكم بالسجن تسع سنوات على جريمة من الواضح تماما أنها لم تحدث هو أمر سخيف... لقد كانت مسرحية عبثية".

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