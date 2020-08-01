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أخبار البلد

بينهم 14 من ذوي الاحتياجات الخاصة.. القوى العاملة: تعيين 1162 شابًا بالقليوبية

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1162 شابًا، من بينهم  14 من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 440 فرصة عمل، فضلا عن إصدار 214 شهادة قياس مستوى المهارة،  و520  كارنيه مزاولة الحرفة.


في السياق نفسه، أوضحت إيمان السيد، مدير المديرية، في تقريرها  للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة بتسجيل 30 عاملا غير منتظم جديدا على المنظومة، ليصبح إجمالي المسجلين بالإدارة 19002 عامل، كما قامت بصرف 14 ألف جنيه لـ  7 منح لمولود جديد، و15 ألفًا لـ 5 منح زواج، و4 آلاف جنيه منحتين وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 33 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 14 عاملا.

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وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 130 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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