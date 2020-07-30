بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 105 شباب بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 105 شباب، من بينهم 3 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 951 راغبي عمل.





وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بتسجيل 96 عاملا غير منتظم خلال شهر يونيو الماضى، بالإضافة إلى صرف 48 ألف جنيه رعاية إجتماعية لنحو 18 عاملا من المسجلين بالإدارة، كما تم صرف 5629 جنيها رعاية صحية لـ 42 عاملا .





وأشار على أبو الحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه، إلي أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات ، واكتشاف 40 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى وتم بحثها.





وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 35 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.







