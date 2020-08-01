في 24 ساعة فقط.. روسيا تسجل 5462 حالة اصابة جديدة بـ كوفيد 19

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا ، اليوم السبت، إن الدولة سجلت نحو 5462 إصابة بـ الفيروس المستجد كوفيد 19 في الـ 24 ساعة الماضية بانخفاض بمعدل 20 حالة عن يوم أمس حيث سجلت 5482، وبذلك يصل المجموع التراكمي إلى 845443.





وذكر مركز الاستجابة في بيان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أكدت روسيا 5446 إصابة بـ COVID-19 في 83 منطقة ، تم الكشف عن 1356 منها (24.8 في المائة) بشكل نشط ، مع عدم ظهور أعراض سريرية على الأشخاص'.





وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات إلى 845443.





وسجلت موسكو 690 حالة إصابة بالفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكثر من أي منطقة أخرى في روسيا، تليها منطقة سفيردلوفسك مع 202 حالة ومنطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم مع 170 حالة جديدة (مقارنة بـ 695 و 215 و 171 أمس على التوالي).





وتوفي ما مجموعه 95 مريضا من كوفيد 19 في روسيا في الساعات ال 24 الماضية (161 في اليوم السابق)، ما يجعل عدد الوفيات يصل إلى 14058.





وتم اطلاق ما يصل إلى 8755 متعافى من فيروس كورونا (مقارنة بـ 8،755 مريضًا في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 638410.