الأورمان تواصل ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي في الفيوم

تواصل جمعية الأورمان اليوم، السبت، ولليوم الثانى على التوالى، ذبح الأضاحى البلدية بمحافظة الفيوم، حيث قامت بعد صلاة العيد أمس بالترتيب لذبح (51) رأس ماشية واليوم جارٍ استكمال الذبح إلى عصر آخر أيام التشريق.





وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالى قرى أبوعش والعامرية وابجيج مركز الفيوم، وقرى ابوعيش واللواج وابودنقاش والجيلانى مركز ابشواى، وثانى يوم العيد سيتم التوزيع فى قرى السعيدية والحبون وترسا وابهيت الحجر والتوفيقية مركز سنورس، وقري الشواشنه وحمزاوى ومشرك بحرى مركز يوسف الصديق، وقرية النصارية مركز ابشواى.









وأكد أن اللحوم البلدية الموزعة في محافظة الفيوم يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار شعبان إلى أنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجازر القوات المسلحة ومجزر ابشواى التابع لوزارة الزراعة، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين.





الجدير بالذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبًا وأن حصة محافظة الفيوم من المستورد 150 ألف كيلو لحوم والبلدى (51) رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة .