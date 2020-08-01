حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو

بعيدا عن الوظيفة الميرى وقطاع الاعمال
، شق الشاب عزت شيبة أبن مركز أطسا بمحافظة الفيوم ، طريقه فى
مجال المقاولات العامة ، حيث بعد أن أنهى
دراسته ، قرر أن يشق طريقه فى القطاع الخاص.
قام شيبه بأخذ مقاولات صغيرة فى
بداية حياته ، والان يقوم بأخذ مقاولات
لمساكن ومنشات كبرى فى محافظات مصر، وبالفعل قام بفتح شركة كبرى للمقاولات فى القاهرة والفيوم ، يعمل بها اكثر من 100 شاب وفتاه ، يتقاضى الفرد منهم 4 ألاف جنيه شهريا .
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وحاول شيبه بصفته رجل وطنى من أبناء مصر
، أن يغزو الصحراء لتعميرها ولنشر الخضرة بها ، فنجح فى تعمير حوالى 200 فدان من أراضى أملاك
الدولة بصحراء الفيوم ، بعد أن اتبع الاجراءات
اللقانونية فى التقدم لأدارة الاملاك لسداد قيمة الارض بالكامل .
وظل شيبه يسهر الليالى بكافة معدات شركته
، حتى تمكن من تمهيد المساحة بالكامل
وزراعتها ، ببعض المحاصيل مثل البنجر والطماطم والفول والذرة وعباد
الشمس ، التى تدر عليه دخلا .
وأستطاع أيضا شيبة ان يخلق فرص عمل لاكثر من 200 شاب داخل المزرعة
المستصلحة ، ويبع محصول البنجر لمصنع سكر
البنجر بالفيوم بالكامل ، بالاضافة الى
قيام طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم
بالتوجه للمزرعة لعمل أبحاث علمية وتدريبات خاصة بمناهجهم الزراعية .