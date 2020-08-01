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محافظات

حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:01 ص
قصة شاب فيومي تنتهى
قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

بعيدا عن الوظيفة الميرى وقطاع الاعمال 
، شق الشاب عزت شيبة أبن مركز أطسا بمحافظة الفيوم  ، طريقه فى
مجال المقاولات العامة  ، حيث بعد أن أنهى
دراسته ، قرر أن يشق طريقه فى القطاع الخاص.

قام شيبه بأخذ مقاولات صغيرة فى
بداية حياته  ، والان يقوم بأخذ مقاولات
لمساكن ومنشات كبرى فى محافظات مصر، وبالفعل قام بفتح شركة كبرى للمقاولات فى القاهرة والفيوم  ، يعمل بها اكثر من 100 شاب وفتاه ، يتقاضى الفرد منهم 4 ألاف جنيه شهريا .

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وحاول شيبه بصفته رجل وطنى من أبناء مصر 
، أن يغزو الصحراء لتعميرها ولنشر الخضرة بها  ، فنجح فى تعمير حوالى 200 فدان من أراضى أملاك
الدولة بصحراء الفيوم  ، بعد أن اتبع الاجراءات
اللقانونية فى التقدم لأدارة الاملاك لسداد قيمة الارض بالكامل .




وظل شيبه يسهر الليالى بكافة معدات شركته 
، حتى تمكن من تمهيد المساحة بالكامل 
وزراعتها ، ببعض المحاصيل مثل البنجر والطماطم والفول والذرة وعباد
الشمس  ، التى تدر عليه دخلا .




وأستطاع أيضا شيبة ان يخلق فرص عمل لاكثر من 200 شاب داخل المزرعة
المستصلحة  ، ويبع محصول البنجر لمصنع سكر
البنجر بالفيوم بالكامل  ، بالاضافة الى
قيام  طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم
بالتوجه للمزرعة لعمل أبحاث علمية وتدريبات خاصة بمناهجهم الزراعية .

حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو
حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو
حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو
حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو
حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو
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