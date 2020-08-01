حول الصحراء إلى جنة.. قصة شاب فيومي تنتهى بأجود أنواع البنجر والطماطم.. فيديو

بعيدا عن الوظيفة الميرى وقطاع الاعمال

، شق الشاب عزت شيبة أبن مركز أطسا بمحافظة الفيوم ، طريقه فى

مجال المقاولات العامة ، حيث بعد أن أنهى

دراسته ، قرر أن يشق طريقه فى القطاع الخاص.

قام شيبه بأخذ مقاولات صغيرة فى

بداية حياته ، والان يقوم بأخذ مقاولات

لمساكن ومنشات كبرى فى محافظات مصر، وبالفعل قام بفتح شركة كبرى للمقاولات فى القاهرة والفيوم ، يعمل بها اكثر من 100 شاب وفتاه ، يتقاضى الفرد منهم 4 ألاف جنيه شهريا .

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وحاول شيبه بصفته رجل وطنى من أبناء مصر

، أن يغزو الصحراء لتعميرها ولنشر الخضرة بها ، فنجح فى تعمير حوالى 200 فدان من أراضى أملاك

الدولة بصحراء الفيوم ، بعد أن اتبع الاجراءات

اللقانونية فى التقدم لأدارة الاملاك لسداد قيمة الارض بالكامل .





وظل شيبه يسهر الليالى بكافة معدات شركته

، حتى تمكن من تمهيد المساحة بالكامل

وزراعتها ، ببعض المحاصيل مثل البنجر والطماطم والفول والذرة وعباد

الشمس ، التى تدر عليه دخلا .





وأستطاع أيضا شيبة ان يخلق فرص عمل لاكثر من 200 شاب داخل المزرعة

المستصلحة ، ويبع محصول البنجر لمصنع سكر

البنجر بالفيوم بالكامل ، بالاضافة الى

قيام طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم

بالتوجه للمزرعة لعمل أبحاث علمية وتدريبات خاصة بمناهجهم الزراعية .