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أخبار البلد

من بكرة.. اعرف قيمة فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أتاح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر  موقعه الإلكترونى، خدمة حساب قيمة الفاتورة الخاصة بشهر أغسطس التى ستشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الرابط الخاص بحساب قيمة الفاتورة الجديدة http://egyptera.org/ar/BillCalc.aspx

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020 /2021، التى تم تطبيقها بدءًا من يوليو، وسيتم تحصيلها بداية أغسطس، وهى..
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38  قرشا بدلا من 30 قرشا) .

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا).


3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشا). 

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرش).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشا).

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).
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