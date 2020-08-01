محافظ بني سويف: تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات خاصةً في المهد، ومواجهة صور الإشغالات التى تعطل حركة السير والمرور، وضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأن يكون على رأس الجولة رئيس الوحدة المحلية.





ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب عادل ضيف الله، عددا من الحملات ضمن تقريرها اليومي ،والتي شملت قيام الوحدة المحلية بمتابعة أعمال النظافة بمناطق متفرقة بالمدينة ورفع كميات من القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبوراضى ورفع الأتربة من على الطريق الزراعى السريع، إضافةً إلى المرور على المجزر ومتابعة سيارات الكسح فى شفط المياه، فيما قامت الوحدة المحلية باطواب برفع حوالي 35 طن قمامة وتراكمات من قرى أطواب وأفوة والعطف وجزيرة النور وسليمان وهبة، وعمل صيانة لأعمدة الإنارة بقرية افوة،علاوة على متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء تحفيز المواطنين على التصالح وتسهيل إجراءات للتصالح.





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وواصلت الوحدة المحلية ميدوم مجهوداتها برفع الأتربة الملاصقة من على جانبي الطريق وبعض الإشغالات بقرية صفط الغربية باتجاه قرية الهرم باستخدام الجرارات الزراعية في تسوية الشوارع وتمهيدها لزيادة عرض الطريق من 4 إلى 14 مترا وتم رفع أكثر من 70 طنا من الأتربة الملاصقة لجانبي الطريق، إضافة إلى رفع أكثر من 35 طنا من القمامة من باقي دائرة الوحدة، إلى جانب إضاءة المنطقة أمام الوحدة المحلية ميدوم بقرية ميدوم ، فيما تواصلت في أعمال الإنارة في قرية صفط الغربية تمهيدا لإنهاء الأعمال بها في شوارعها الداخلية.





وفي مركز ومدينة ببا قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة ببا برئاسة المحاسب هاني الجويلي بحملة لرفع الإشغالات بالمدينة ببا والقرى التابعة والتي أسفرت عن التحفظ على ٢١ كرسى بلاستيك و٢ ترابيزة خشب و٣ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بجانب متابعة تحصيل رسوم جدية التصالح بالمدينةوالوحدات القروية والتنبيه على جميع المواطنين المتقدمين للتصالح بسرعة سداد جدية التصالح،علاوة على متابعة أعمال التعقيم لبعض شوارع المدينة وقرية منيل موسى وقمبش والزاوية وغياضة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقامت الوحدة المحلية بالتصدى لمحاولة وضع إعلانات غير مرخصة بنطاق المدينة ، حيث التحفظ على ٨٠ لوحة إعلانية و إزالة عدد ٢٥ إعلانات خاصة بحملات الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ،علاوة على إزالة ٦ إعلانات بقرية هليه، ،والمشاركة في حملة الإشغالات وتم فض السوق العشوائي بميدان المحطة ومتابعة عمال مشروع النظافة أثناء إزالة مخلفات السوق والمشاركة في حملة إزالة الإعلانات والدعاية الانتخابية الغير مرخصة،بالإضافة إلى متابعة صيانة وتركيب كشافات الإنارة بمدينة ببا وقرى سدس وقمبش وصفط راشين وتم تركيب ٨٥ كشافا و٥٥ لمبة ليد، بجانب تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة وقرى هليه وصفط راشين وغياضة وأسفرت الحملة عن رفع ١٨٥ طنا مخلفات وقمامة وتحرير ٢٥ محضر بيئة.





بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا تحت إشراف المحاسب يحيى يسن رئيس الوحدة المحلية بتنفيذ حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة،والتي أسفرت عن رفع 65 طنا من القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية قاي بقص وتهذيب الأشجار وتجميلها و تمهيد ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة من طريق قاي / بني هاني ، علاوة على قيام الوحدة المحلية لقرية براوه بمتابعة أعمال الجمع المنزلى للقمامة من قرية البهسمون وتوريد عدد 16 طنا من القمامة إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا ، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية ننا بجمع القمامة من قرى وش الباب ومنهره وعزبة ذكي فاضل ، حيث تم توريد 6 أطنان لمصنع تدوير القمامة بسمسطا.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن تحت إشراف المهندس محمود سعد شاهين رئيس الوحدة المحلية بمتابعة مجزر الفشن، ومتابعة مسح الطريق الدائري ،ورفع القمامة من شارع الترعة الفشنية والحى البحرى،ومتابعة توقف المعديات النيليلة ، علاوة على القيام بحملة نظافة ورفع المخلفات والقمامة في الفترة المسائية.



