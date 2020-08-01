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محافظات

خروج 5 حالات تعاف من كورونا من مستشفى عزل الأقصر

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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شمس يونس
شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى اليوم، السبت، خروج 5 حالات تعافٍ من فيروس كورونا؛ بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد مرور الدكتور أحمد خليل، مدير العزل على الحالات قبل الخروج.

وقال الدكتور خلف عمر، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة.

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وأضاف "أننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب المدير، أن معدلات الشفاء داخل المستشفي في ازدياد مستمر، ونحن على أعتاب انفراجة للأزمة، وذلك مشروط بفضل زيادة الوعي والحفاظ علي الإجراءات الاحترازية لدي المواطن الأقصرى.

وقال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، إنه بذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن ٤٠٥ حالات شفاء من كورونا و٢٣ عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية.

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