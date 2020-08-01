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تعليم

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني ويبومتركس في يوليو 2020

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:05 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أ ش أ
تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول ترتيب الجامعة في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يوليو 2020، والذي يشير إلى تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت  في تصريح اليوم السبت إن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، كما يعتمد المصنف الإسباني على "جوجل إسكولر" للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

وأوضح أن التصنيف الإسباني يحث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات "الببليومترية" الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكترونى للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية وكذلك الإشارات إليها.

وأكد أن جامعة القاهرة تصدرت قائمة الاستشهادات التي نشرها المصنف الإسباني، حيث تم الإشارة إلى بحوثها بجميع أنحاء العالم وبلغ عدد هذه الإشارات مقدار 271540 إشارة، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدمت عن آخر تقرير والذي صدر في شهر يناير الماضي بمقدار 59 ألف إشارة مرجعية للبحوث المنشورة باسم الجامعة.. وقد تفوقت على كثير من الجامعات العالمية، مثل "السوربون" و"هاينريش هاينه دوسلدورف" الألمانية و"أنقرة" التركية و"تولوز" الفرنسية و"كيو" اليابانية و"أوكلاند" الأمريكية.

وتابع قائلا: إن خطة التحول لجامعات الجيل الثالث والتطوير الإلكتروني والرقمي واهتمام إدارتها بجميع جوانب التنمية الشاملة والبحث العلمي والمعامل والعملية التعليمية، والعمل المتوازي في اتجاهات متعددة من أجل تقديم أبحاث علمية ذات قيمة دولية، هو الأمر الذي ساهم في زيادة معدل الاستشهاد والإشارة إلى أبحاث الجامعة المنشورة دوليًا.

وشدد الخشت على أن جامعة القاهرة تسير بخطى واسعة نحو تحقيق الخطة الاستراتيجية والتحول نحو جامعات الجيل الثالث، لتصبح جامعة القاهرة جامعة بمواصفات عالمية تضاهي أكبر جامعات العالم، من حيث قيمة وجودة البحوث العلمية التطبيقية ذات العائد على المجتمع.
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