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محافظات

طبيب الغلابة.. من الشرقية إلى الإسماعيلية رحلة عطاء على مدار ٥٠ عاما

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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انجي هيبة
على مدار أكثر من خمسين عاما، دون كلل أو ملل ومقابل ١٠ جنيهات للكشف، استمرت رحلة عطاء الدكتور عصام فريد تادرس، تخصص أنف وأذن وحنجرة، من الشرقية، مسقط رأسه ومحل إقامته، إلى عيادته بمركز محافظة الإسماعيلية، والتي يذهب يوميا إليها مستقلا القطار برفقة زوجته.


دون انقطاع أو كلل، استمر تادرس يجري الكشف على مرضاه من الغلابة وقاطني القرى والمراكز المجاورة، معه ٣ مساعدين، تسانده زوجته والتي تقوم بالإشراف والتنسيق والمساعدة لكبر سنه.


يقول تادرس: "الكشف بـ ١٠ جنيهات فقط، احصل منها على ٧ جنيهات و٣ جنيهات للمساعدين، والله يبارك لي".


وأضاف: "الغلبان محتاج اللي يساعده مش اللي يدبحه".


ويتابع طبيب الغلابة: "بدأت الكشف بعيادتي منذ أكثر من ٥٠ سنة، بدأ الكشف من جنيه حتى وصلنا في ٢٠٢٠ لـ ١٠ جنيهات، والإعادة ٣ جنيهات وللعساكر بجنيه واحد، ولغير القادرين مجانا".


وقال: "أثناء رحلتي من الزقازيق إلى الإسماعيلية بالقطار وعلى مدار الساعة، أقوم بالكشف المجاني على الركاب المرضى، إن تصادف ذلك".


يقول مساعدو طبيب الغلابة: "سعداء بالعمل معه وتعلمنا منه الكثير، خاصة أنه نموذج مشرف مزيج من الرحمة والإنسانية".


وأضافوا أنه غالبا ما يعطي الدواء مجانا.


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