استعدادات مبكرة لانتخابات الشيوخ بالاسماعيلية

قال كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ، إن المدينة بدأت استعداداتها المبكرة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن من الإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية والأماكن الخاصة بكبار السن والمعاقين واللجان الخاصة للمرأة، بحضور أحمد الاسناوي نائب رئيس المدينة، والمقدم عادل سويدان نائب مامور مركز شرطة القنطرة غرب.









وأوضح رئيس المدينة إلى أن الكتلة التصويتية بمركز ومدينة القنطرة غرب تبلغ ٩٨ الف ناخب كما يبلغ عدد المقار الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ٢٥، وعدد اللجان الفرعية "٢٩ لجنة"، مؤكدًا تجهيز مقر كل لجنة على أن يكون مؤمنا ومحاطا بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية .













كما تم تجهيز الأقفال اللازمة لكل لجنة وتوفير نسخة كاملة من المفاتيح والتأكد من توافر وصلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بالمقرات الانتخابية، وتكثيف اعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج و داخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، ومراجعة اعمال إنارة الشوارع واللجان و خاصة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجود وسيلة إضاء تبادلية حال انقطاع التيار باللجنة. وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالقنطرة غرب.













كما أكد رئيس المدينة على أهمية نظاقة دورات المياه وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها وتوفير كراسى ومظلات واماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن، وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية، وتجهيز مولدات کهرباء بديلة بكل لجنة.وإقامة مظلة انتظار للمواطنين امام اللجان.













وأضاف رئيس المدينة، أنه سيتواجد عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع سيدة أمام كل لجنة إناث.













وشدد على أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ، موجهًا جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.













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