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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي خلال عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مع القيادات الأمنية المختلفة لمحافظات القناة الثلاثة، لبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإرشاد.


يأتي اللقاء في إطار الدورة السابعة لمؤتمر التنسيق الأمني بقناة السويس، والذي يعقد بشكل دوري شهريا في إطار التنسيقات الأمنية التي تهدف إلى تبادل الرؤى مع الأجهزة الأمنية المنوطة بتأمين المجرى الملاحي ومنشآت الهيئة الرئيسية والمرافق الخدمية المختلفة التابعة لها.


في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للتعاون المثمر والبناء من جانب الجهات الأمنية في ظل التحديات المختلفة، مشيدا بما لمسه من المشاركة الفعالة والاستجابة السريعة في التعامل مع جميع الأمور المتعلقة بتأمين المجرى الملاحي.


كما قدم التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية.


وأكد رئيس الهيئة أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المجرى الملاحي وجميع المنشآت والمرافق الخدمية المختلفة التابعة للهيئة، لا سيما خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.


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