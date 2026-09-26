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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الجورجي يعلن إقالة الفرنسي ويلي سانيول من تدريب المنتخب

سانيول
سانيول
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الجورجي لكرة القدم رسميًا، اليوم السبت، إقالة الفرنسي ويلي سانيول من منصب المدير الفني لمنتخب جورجيا.

جاء ذلك عقب خسارة الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية على يد أيرلندا الشمالية بهدف دون مقابل.

وأعلن الاتحاد الجورجي، أن راماز سفانادزه، سيقود المنتخب حتى نهاية عام 2028.

رسالة سانيول

وكتب سانيول رسالة عقب قرار إقالته، قال فيها: "عزيزتي جورجيا، مرت 6 سنوات لا تُنسى؛ سنوات حفلت بالمشاعر واللحظات المميزة والتجارب الفريدة التي سأحملها في قلبي ما حييت.. أشكر هذا البلد على كل ما قدمه لي".

وأضاف: "أود أن أتوجه بشكر خاص لاتحاد كرة القدم وللاعبين، منحتموني فرصة عيش مشاعر لم أختبرها من قبل ولحظات لن أنساها أبدًا".

وتابع: "ومع ذلك، فإن أجمل القصص لا بد أن تصل إلى نهايتها يوما ما، والآن، حانت لحظة الوداع، بكل ما يحمله الوداع من احترام وامتنان وكرامة".

وواصل: "إنني لا أترك خلفي مجرد زملاء أو أشخاص يشاركونني الأفكار ذاتها، بل أترك أفرادا بنيت معهم صداقات حقيقية وعميقة على مر السنين، صداقات أنا واثق من أنها ستجمعنا معًا لعقود قادمة".

وأردف: "ستظل جورجيا دائمًا تحتل مكانة خاصة في قلبي.. أتمنى لكم مستقبلًا مشرقًا من كل قلبي، فأنتم تستحقون ذلك أكثر من أي شيء آخر".

وختم: "شكرًا لكم على هذه السنوات الـ 6 الاستثنائية، وداعًا، وأنا على يقين بأننا سنلتقي مجددًا في القريب العاجل".

وتولى سانيول تدريب جورجيا في 2021 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات يورو 2024 لأول مرة في تاريخه.

الاتحاد الجورجي ويلي سانيول المنتخب

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