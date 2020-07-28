الموجة 16.. إزالة تعديات على 79 فدانا بمركز ومدينة القنطرة غرب

اعلن أ كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية ، ازالة التعديات علي مساحة ٧٩ فدانا في إطار تنفيذ حملة إزالات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الدولة. وأملاك





وأشار رئيس المدينة الى انتظام العمل في الموجة الــسادسة عشر من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





وصرح نائب رئيس المدينة انه تم إزالة حالة تعد على مساحة إجمالية قدرها ٤٠٠ متر مربع عبارة عن اسوار من الطوب الابيض غير مكتمل البناء وتعدي بالبناء على ارض املاك دولة ،وازالة ٢ حالة على مساحة ٣٤ فدان من أراضي ولاية الثروة السمكية عبارة عن زراعات موسمية ، وحالة تعد على مساحة ٤٥ فدان ارض مخصصة املاك دولة ، مشيرا إلى أن أجهزة المركز والمدينة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية وكل الجهات المعنية.





كما أكد رئيس المدينة على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأرضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.





وتشمل الإزالات، الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.





اقرا ايضا:



