انطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بالإسماعيلية

أكد المهندس احمد عثمان أحمد عثمان ـ عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية ـ أن الإسماعيلية أولى محافظات الجمهورية التي أعلنت عن اطلاق مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بهدف تشجيع المواطنين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي ، خاصة السلع الاستهلاكلية المعمرة وغير المعمرة ، وبهدف ايضا تحفيز المصانع على رفع قدرتها الانتاجيه وشراء المنتج المحلي من خلال المحلات والسلاسل التجارية.





وأضاف أن الغرفة التجاريه، اطلقت المبادرة التمهيدية من مبنى محافظة الإسماعيلية وبحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرف التجاريه، مع تقديم شرحا مفصلا ولقاء مع التجار بالإسماعيلية لشرح اهداف المبادرة وكيفية العمل بها ، وكان اول حوار مجتمعي عن فائدة المبادرة وكيف يستفيد منها التجار والمواطن في آن واحد .





وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فى بيان له، إن هناك هدفا اقتصاديا كبيرا من المبادرة وهو تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي الذي تأثر كثيرًا بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمره وغير المعمرة سيتم الإعلان عنها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين .





وأفاد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجاريه أن الإسماعيلية بدأت في المبادرة منذ أمس الاحد الموافق 26 يوليه ، وسيتم خلال الايام القليلة القادمه الإعلان عن المشاركين سواء من المحلات أو السلاسل التجاريه أو من خلال المصانع التي تقدم الإنتاج المحلي بالمناطق الصناعية المختلفة.





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