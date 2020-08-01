ضبط 50 طن ملح طعام و116 كيلو لحوم فاسدة خلال العيد القليوبية

تمكنت أجهزة مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مخزن بداخله 50 طن ملح طعام فاسد وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية العقيد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث تموين القليوبية بضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية له معلومات جنائية لإنشائه وإدارته مخزن ملح طعام "بدون ترخيص".





وعلى الفور تم مداهمة المخزن وتم ضبط 50 طن ملح خشن والذي يستخدم في الأغراض الصناعية "مجهول المصدر" وبدون فواتير أومستندات وغير صالح للإستهلاك الآدمي.





كما تبين قيام المتهم بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته في عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 3 قضايا ثلاجة لحوم- معرض- منفذ بيع تحوي 116 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عيد الأضحى المبارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.