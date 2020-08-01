AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 50 طن ملح طعام و116 كيلو لحوم فاسدة خلال العيد القليوبية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:02 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مخزن بداخله 50 طن ملح طعام فاسد وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية العقيد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث تموين القليوبية بضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية له معلومات جنائية لإنشائه وإدارته مخزن ملح طعام "بدون ترخيص".

وعلى الفور تم مداهمة المخزن وتم ضبط 50 طن ملح خشن والذي يستخدم في الأغراض الصناعية "مجهول المصدر" وبدون فواتير أومستندات وغير صالح للإستهلاك الآدمي.

كما تبين قيام المتهم بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته في عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 3 قضايا ثلاجة لحوم- معرض- منفذ بيع تحوي 116 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عيد الأضحى المبارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2000 كيلو سجق فاسد.. ضبط مصنع بدون ترخيص فى الجيزة

ضبط مصنع بداخله ٢ طن لحوم مستوردة و٤ أطنان أغذية فاسدة بالقاهرة

ضبط 6 أطنان لحوم وأغذية فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

شاهد.. مباحث تموين بالقاهرة تضبط أطنانا من السلع الفاسدة داخل مخازن غير مرخصة

مباحث تموين القاهرة تضبط طنى لحوم فاسدة و32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

قبل بيعها فى العيد .. ضبط ٧ أطنان لحوم فاسدة

ترشيحاتنا

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

لم يكونوا بشرا عاديين.. حقائق مثيرة عن الأهرامات

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

فيلم صاحب المقام يواصل تصدره تريند تويتر

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور