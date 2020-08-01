في ثاني أيام العيد.. استمرار غلق شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بدمياط ، تكثيف إجراءاتها التأمينية لإغلاق شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق الشواطئ.



وكثفت الأجهزة من تواجدها على شواطئ رأس البر لتطبيق، لإغلاق الشواطئ ومنع أي تجمع للمواطنين، كما تم إغلاق الطرق المؤدية لشواطئ دمياط الجديدة، ونتيجة لذلك ظهرت الشواطئ خالية من المصطافين .

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وكان مصيف رأس البر يستقبل خلال إجازة العيد ما يقرب من مليون مصطاف من خارج المحافظة وكانوا يفضلون مصيف رأس البر لقضاء إجازة العيد على شواطئه ومع استمرار قرار غلق الشواطئ أصبحت المدينة خالية الى حد كبير من المصطافين من خارج المحافظة حيث ان الشاطئ كان المقصد الاول لهم ومع غيابه غاب المصطافين المترددين على المدينة.





كما واصلت الأجهزة الأمنية إغلاق مناطق الكورنيش بمراكز ومدن المحافظة ومنع انتظار السيارات للتصدي للزحام والحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع تنزه المواطنين على الكورنيش بمختلف انحاء المحافظة.





وكان قرار إغلاق الشواطئ، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رقم 208 لسنة 2020، والتى أكدت الاستمرار فيه منذ أيام حرصا على سلامة المواطنين وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بخطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل حاسم، ومنع التجمعات بفترة عيد الأضحى المبارك، والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين، وناشدت الوحدة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.



