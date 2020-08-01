في ثاني أيام العيد.. مجازر دمياط تستقبل المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان

أعلن الدكتور إيهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بدمياط ، أن جميع المجازر بنطاق محافظة دمياط مفتوحة امام المواطنين للذبح المجاني للأضحية طوال أيام عيد الاضحى المبارك.





وأشار إلى أنه تم تعيين اطباء متخصصين من قسم التفتيش علي اللحوم للاشراف اليومي علي ما يقدم من اطعمه ومواد غذائية بالمطاعم والنوادى والمستشفيات العامة.





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وأاضاف، أنه تم عمل نوبتجيات خلال ايام عيد الاضحى المبارك للاطباء بالمديرية والمجازر والوحدات البيطرية للقيام باعمال الذبح بالمجازر والعلاج بالوحدات البيطرية وتكثيف الحملات خلال اجازة العيد بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين للمرور علي محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وعلي المطاعم والمحلات لتي تقدم اللحوم والاسماك والتفتيش علي صلاحيتها.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر العمومية وضبط المخالفات، والمرور علي ثلاجة.حفظ اللحوم والاسماك.بالمحافظة ومتابعة السجلات بها والتاكد من رصيد المخزون السلعي من لحوم واسماك ودواجن.



