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محافظات

نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد.. ويقدم الألعاب للأطفال

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:24 م
نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط يشارم الايتام فرحتهم بالعيد ويقدم الالعاب
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زينب الزغبي
حرص الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط فى أول أيام عيد الأضحى المبارك علي زيارة عدد من دور الرعاية ومؤسسات تربية البنين والبنات بالمحافظة لمشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للأطفال وتطوير تلك الدور لتلبى احتياجاتهم.

رافقه خلال الزيارة حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ نائب محافظ دمياط، زيارته بتفقد دار ضيافة البنين بمدينة كفر البطيخ، ودار ضيافة البنات بدمياط الجديدة، ومؤسسة البنات بدمياط، مختتمًا زيارته بتفقد مؤسسة بنين فارسكور حيث رافقه خلال الزيارة حسن الأسمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تربية البنين بفارسكور، وميادة أبو السعود، مدير المؤسسة.

اطمأن نائب المحافظ  على الخدمات المقدمة مقدمًا التهاني بمناسبة عيد الأضحي المبارك مؤكدًا  حرصه الدائم على المشاركة المجتمعية وتوفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائمًا.

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وأعرب  نائب محافظ دمياط عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر اي جهد في تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

ولفت إلي التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الإجتماعى بدمياط لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، مؤكدًا علي تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة للأطفال الأيتام والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.
نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد.. ويقدم الألعاب للأطفال
نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد.. ويقدم الألعاب للأطفال
نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد.. ويقدم الألعاب للأطفال
نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد.. ويقدم الألعاب للأطفال
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