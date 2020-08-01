المصرى يعلن قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة الزمالك بـ الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدي، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى الإسكندرية، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك.
ويحل المصري، ضيفًا على الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، فى تمام الثامنة مسًاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة 14 بالدوري الممتاز.
واصطحب العشري 25 لاعبًا في قائمة المصري وهم:-
حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.
خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد يوسف.
خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، محمد جابر، حجاج عويس، إسلام عطية، حسن علي، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا، عبد الرحمن زين.
خط الهجوم: محمد زكريا "شيكا"، زياد فرج، محمود وادي، أوستين أموتو.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.
ويعود الدوري المصري الممتاز من جديد بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويبدأ استئنافه بالمباريات المؤجلة أولًا.