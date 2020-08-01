المصرى يعلن قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة الزمالك بـ الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدي ، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى الإسكندرية، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك.





ويحل المصري، ضيفًا على الزمالك ، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، فى تمام الثامنة مسًاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة 14 بالدوري الممتاز.









واصطحب العشري 25 لاعبًا في قائمة المصري وهم:-





حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد يوسف.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، محمد جابر، حجاج عويس، إسلام عطية، حسن علي، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا، عبد الرحمن زين.

خط الهجوم: محمد زكريا "شيكا"، زياد فرج، محمود وادي، أوستين أموتو.





ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.