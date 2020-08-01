AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصرى يعلن قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة الزمالك بـ الدوري

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:37 م
طارق العشري مدرب
طارق العشري مدرب المصري
Advertisements
رشا حسين
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدي، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى الإسكندرية، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ويحل المصري، ضيفًا على الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، فى تمام الثامنة مسًاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة 14 بالدوري الممتاز.


واصطحب العشري 25 لاعبًا في قائمة المصري وهم:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.
خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد يوسف.
خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، محمد جابر، حجاج عويس، إسلام عطية، حسن علي، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا، عبد الرحمن زين.
خط الهجوم: محمد زكريا "شيكا"، زياد فرج، محمود وادي، أوستين أموتو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة. 
ويعود الدوري المصري الممتاز من  جديد بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويبدأ استئنافه بالمباريات المؤجلة أولًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري يختتم معسكر المغلق ببرج العرب بتعادل إيجابى مع بيراميدز

ترشيحاتنا

بعد الظهور النادر لابنتها .. الجمهور يطارد ريهام حجاج على جوجل

من أرشيف المحاكم: قاضى الغلابة ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

صفاء الهاشم تهاجم الشيخ صباح الخالد وتهدد باستجوابه

النقل: استمرار تنفيذ أعمال إصلاح عمارة الشربتلي وإحدى الغرف الملحقة بسفارة البحرين في الزمالك ..صور

إعلامية كويتية: قطر وتركيا والذباب الالكتروني "مثلث شر" يستهدف ضرب العلاقات المصرية الكويتية

المسافرون من مطار القاهرة| مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى الركاب 2

AdvertisementS

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

الرجاء المغربي يعرض 3 لاعبين على الزمالك مقابل ضم حميد أحداد نهائيا

المصرى يعلن قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة الزمالك بـ الدوري

أخبار الرياضة.. بن شرقي وأوناجم يصلان إلى القاهرة غدا.. وصفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

بطلها راكيتيتش.. صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

استعدادا لمواجهة الزمالك والمصرى.. بن شرقي وأوناجم يغادران المغرب ويعودان إلى القاهرة غدا

رسميا.. تشيرو إيموبيلي يتوج بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي

استبعاد رونالدو وديبالا من قائمة يوفنتوس لمواجهة روما بـ الدوري الإيطالي

شاهد.. وليد سليمان يحتفل بعيد الأضحى على طريقة بوحة

الزمالك يدخل معسكره الأخير ببرج العرب استعدادا لمواجهتى المصري والاتحاد فى الدوري

قبل موقعة النصر.. لوشيسكو يحذر لاعبي الهلال من الإفراط في تناول اللحوم

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. 6 غيابات عن موقعة أرسنال وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور