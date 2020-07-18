الزمالك يواجه المصري.. جدول المباريات الافتتاحية لـ الدوري المصري في 6 أغسطس

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن جدول المباريات الافتتاحية لـ بطولة الدوري المصري والتي من المقرر أن يتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقف دام لاكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامج " جمهور التالته " بقناة " اون تايم سبورت 2 " أن الزمالك سيواجه المصري يوم 6 أغسطس ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري .
وأضاف أن الاهلي سيواجه إنبي يوم 7 أغسطس ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري كما سيواجه أسوان نظيره مصر المقاصة من الجولة الـ 18 .
وتابع أن الإنتاج الحربي سيواجه نادي مصر ضمن الجولة الـ 18 .