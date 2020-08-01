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رياضة

الجبلاية: استئناف دوري الصالات والكرة النسائية أول أكتوبر

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:14 م
سحر عبد الحق
سحر عبد الحق
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يسري غازي
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات ان الدوري الممتاز للكرة النسائية ودوري كرة الصالات سيستأنفان في أول أكتوبر 2020.

وقالت عبد الحق إنه يتم اعداد جدول لإجراء مسحات لاعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات، وسيتم تحديد موعد بداية التدريبات، ومواعيد استئناف الدوري، على أن ينتهي خلال شهر.

يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له 5 أسابيع، ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة، برصيد ٢٩ نقطة، ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة .

فيما يتبقي لدوري كرة الصالات 4 اسابيع، ومباراتي "قبل النهائي، والنهائي"، ويتصدر مصر المقاصة القمة برصيد ٣٢ نقطة، ويأتي الاعلاميين في المركز الثاني بـ ٢٩ نقطة، وميت عقبه في المركز الثالث بـ ٢٩ نقطة، ويحتل المنيا المركز الرابع بـ ٢٣ نقطة، متساويا في الرصيد مع البنك الاهلي صاحب المركز الخامس.
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