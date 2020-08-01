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ديني

رئيس وزراء كندا يقدم التهنئة لمسلمي كندا والعالم بمناسبة عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:25 م
رئيس الوزراء الكنديترودو
رئيس الوزراء الكندي"ترودو"
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محمد شحتة
هنّأ رئيس الوزراء الكندي"ترودو" المسلمين في كندا وفي جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن عيد الأضحى من أهم الأعياد الإسلاميّة؛ التي تذكرنا بأهمية قيم التضحية، والتعاون والتعاطف والإحسان.

وفِي رسالته للمسلمين بمناسبة العيد قال " ترودو" إن عيد الأضحى مناسبة مهمة  يجتمع فيها المسلمون مع أسرهم وأحبائهم لأداء الصلاة، وتبادل الوجبات الاحتفالية، وتقديم الطعام للمحتاجين وإظهار الشكر على نِعَمِ الحياة موضحًا أنه في هذا العام، وفي ظل مواصلة مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد " COVID-19"، تبدو الاحتفالات ذات طابع مختلف، لا سيما مع الالتزام بالإرشادات الصحية، والمحافظة على سلامة المجتمع.

وفي السياق ذاته صرح "ترودو" بأن قيم عيد الأضحى تصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى؛ سواء كانت متمثلة في دعم مؤسسة خيرية محلية، أو في مساعدة الجيران ، أو في تقديم يد العون للمحتاجين، مؤكدًا على مواصلة المسلمين الكنديين خدمة مجتمعهم الكندي.
وفي ختام رسالته أعرب رئيس الوزراء الكندي عن شكره وتقديره لما يقدمه المسلمون الكنديون من خدمات  ومساهمات عديدة قدموها ويستمرون في تقديمها للبلاد. 

 حين يقدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تصريحات رئيس الوزراء الكندي فإنه يتقدم بخالص التهاني للمسلمين في كندا وفي العالم كله بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.
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