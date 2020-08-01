ضربة البداية الخميس.. الزمالك يستعد للمصرى فى بطولة الدورى بمعسكر مغلق وصفوف مكتملة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لإستئناف بطولة الدورى المصرى يوم الخميس المقبل، بمباراته المؤجلة أمام فريق المصرى البورسعيدى من الجولة ال١٤، على ستاد الجيش ببرج العرب فى الثامنة مسًاء.
وأختتم الفريق جدول مبارياته الودية، بخوض ٥ وديات خلال الفترة الماضية، ونجح فى تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات منهم، والهزيمة فى مباراة والتعادل فى اخرى.
ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى، برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، وسيبدأ مشواره فى الدورى بالمباريات المؤجلة له أولًا.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، المراحل والخطوات التى يستعد من خلالها الزمالك لمباراة المصرى ببطولة الدورى بعد إستئنافه، على النحو التالى:-
١- معسكر أخير للفريق
قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، دخول الفريق فى معسكر مغلق ثالث وأخير، اليوم ببرج العرب، وحتى موعد لقائه مع المصرى المقرر له يوم الخميس المقبل.
وكان الزمالك قد دخل فى معسكرين مؤخرًا ببرج العرب أيضًا، وخاض خلالهم بعض المباريات الودية، إلى جانب التدريبات بسبب تأخره فى الاستعداد لعودة المسابقات.
٢- صفوف مكتملة
خلال الفترة الماضية، لم تكن صفوف وقوة فريق الزمالك مكتملة، بسبب غياب عنصرين مهمين جدًا الفريق وهما المغربين أشرف بن شرفى ومحمد أوناجم، الذين حصلوا على أجازة من الفريق أثناء فترة توقف المسابقات بسبب وباء الكورنا، ولم بعودا حتى الأن.
و أعلن الزمالك تواصلهم مع اللاعبين وعودتهم بالساعات القليلة المقبلة، للإنتظام فى معسكر الفريق وتأهيلهم لمباراة المصرى بالدورى.
٣- صفر وديات
قرر المدير الفنى للزمالك الفرنسى باتريس كارتيرون، عدم خوض الفريق أى مباريات ودية أخرى بالمعسكر الجارى، والإكتفاء بالتدريبات اليومية فقط ورفع اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا لإستكمال مشوارهم فى بطولة الدورى ومحاولة تحسين مركزهم، والاستعداد لمباراة نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا أمام الرجاء المقرر لها بنهاية الشهر الجارى.