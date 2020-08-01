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رياضة

ضربة البداية الخميس.. الزمالك يستعد للمصرى فى بطولة الدورى بمعسكر مغلق وصفوف مكتملة

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:32 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لإستئناف بطولة الدورى المصرى يوم الخميس المقبل، بمباراته المؤجلة أمام فريق المصرى البورسعيدى من الجولة ال١٤، على ستاد الجيش ببرج العرب فى الثامنة مسًاء.

وأختتم الفريق جدول مبارياته الودية، بخوض ٥ وديات خلال الفترة الماضية، ونجح فى تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات منهم، والهزيمة فى مباراة والتعادل فى اخرى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى، برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، وسيبدأ مشواره فى الدورى بالمباريات المؤجلة له أولًا.

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، المراحل والخطوات التى يستعد من خلالها الزمالك لمباراة المصرى ببطولة الدورى بعد إستئنافه، على النحو التالى:-

١- معسكر أخير للفريق

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، دخول الفريق فى معسكر مغلق ثالث وأخير، اليوم ببرج العرب، وحتى موعد لقائه مع المصرى المقرر له يوم الخميس المقبل.

وكان الزمالك قد دخل فى معسكرين مؤخرًا ببرج العرب أيضًا، وخاض خلالهم بعض المباريات الودية، إلى جانب التدريبات بسبب تأخره فى الاستعداد لعودة المسابقات.

٢- صفوف مكتملة

خلال الفترة الماضية، لم تكن صفوف وقوة فريق الزمالك مكتملة، بسبب غياب عنصرين مهمين جدًا الفريق وهما المغربين أشرف بن شرفى ومحمد أوناجم، الذين حصلوا على أجازة من الفريق أثناء فترة توقف المسابقات بسبب وباء الكورنا، ولم بعودا حتى الأن.

و أعلن الزمالك تواصلهم مع اللاعبين وعودتهم بالساعات القليلة المقبلة، للإنتظام فى معسكر الفريق وتأهيلهم لمباراة المصرى بالدورى.

٣- صفر وديات

قرر المدير الفنى للزمالك الفرنسى باتريس كارتيرون، عدم خوض الفريق أى مباريات ودية أخرى بالمعسكر الجارى، والإكتفاء بالتدريبات اليومية فقط ورفع اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا لإستكمال مشوارهم فى بطولة الدورى ومحاولة تحسين مركزهم، والاستعداد لمباراة نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا أمام الرجاء المقرر لها بنهاية الشهر الجارى.


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