8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم

يستعد الزمالك لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل، بستاد برج العرب فى الأسكندرية، بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف مسابقة الدورى، وبدايتها بالمباريات المؤجلة أولًا.
ويحل فريق المصرى ضيفًا على الزمالك فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 ببطولة الدورى، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساءً، يوم الخميس المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد ٣١ نقطة، بينما يقع المصرى فى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.
ويغيب عن الفريقين كل من أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لعدم جهازيتهم فنيًا، ووصولهم غدًا لمعسكر الزمالك، بالإضافة لغياب عبدالله جمعة وشيكابالا وإمام عاشور، بسبب عقوبة إيقافهم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى الأخيرة، وأيضًا محمود عبد العزيز لعدم شفائه نهائيًا من الإصابة.
ويغيب عن فريق المصرى البورسعيدى كل من الليبى مفتاح طقطق، والبوركينى سعيدو سنبورى، بسبب عدم التزامهم وتنفيذهم لتعليمات طارق العشرى المدير الفنى للفريق.