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رياضة

8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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رشا حسين
يستعد الزمالك لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل، بستاد برج العرب فى الأسكندرية، بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف مسابقة الدورى، وبدايتها بالمباريات المؤجلة أولًا.

ويحل فريق المصرى ضيفًا على الزمالك فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 ببطولة الدورى، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساءً، يوم الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد ٣١ نقطة، بينما يقع المصرى فى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.

ويغيب عن الفريقين كل من أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لعدم جهازيتهم فنيًا، ووصولهم غدًا لمعسكر الزمالك، بالإضافة لغياب عبدالله جمعة وشيكابالا وإمام عاشور، بسبب عقوبة إيقافهم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى الأخيرة، وأيضًا محمود عبد العزيز لعدم شفائه نهائيًا من الإصابة.

ويغيب عن فريق المصرى البورسعيدى كل من الليبى مفتاح طقطق، والبوركينى سعيدو سنبورى، بسبب عدم التزامهم وتنفيذهم لتعليمات طارق العشرى المدير الفنى للفريق.
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