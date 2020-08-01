انتشال جثة والبحث عن أخرى لشخصين انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة شخص وجار البحث عن آخر انهارت عليهما بئر أثناء تنقيبهما عن الآثار بدرب الزق بحي غرب أسيوط .









تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ بانهيار بئر على شخصين بمنزل بدرب الزق بمنطقة غرب مدينة أسيوط .

















انتقل محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط و ضباط المباحث والحماية المدنية والإسعاف الى موقع البلاغ ، وتبين من المعاينة والفحص انهيار بئر اثناء التنقيب عن الاثار .









وقامت قوات الحماية المدنية برفع اتربة وتمكنت من انتشال جثة احد الضحايا ويدعى " إسلام . س .ح " 36 سنة وتم نقله الى مشرحة مستشفى أسيوط العام وجار البحث عن جثة الاخر .