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حوادث

انتشال جثة والبحث عن أخرى لشخصين انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:23 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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إيهاب عمر
تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة شخص وجار البحث عن آخر انهارت عليهما بئر أثناء تنقيبهما عن الآثار بدرب الزق بحي غرب أسيوط .


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ بانهيار بئر على شخصين بمنزل بدرب الزق بمنطقة غرب مدينة أسيوط .




انتقل محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط و ضباط المباحث والحماية المدنية والإسعاف الى موقع البلاغ ، وتبين من المعاينة والفحص انهيار بئر اثناء التنقيب عن الاثار .


وقامت قوات الحماية المدنية برفع اتربة وتمكنت من انتشال جثة احد الضحايا ويدعى " إسلام . س .ح " 36 سنة وتم نقله الى مشرحة مستشفى أسيوط العام وجار البحث عن جثة الاخر .
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