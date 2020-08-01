قبل انتهاء مدة التصالح.. النواب يكشف حقيقة إزالة مخالفات البناء بالمخالفة للقانون

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا مساس مطلقًا بأي مبنى مخالف تنطبق عليه شروط التصالح في مخالفات البناء التي وضعها القانون، وذلك طوال مدة التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.





8 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء





وقد وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي:





المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.



