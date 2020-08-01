بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، أصحاب العقارات المخالفة، بالإسراع في التصالح مع الدولة، وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة، والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.





وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد"، آلية تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات وفقا للمادة الخامسة من القانون: