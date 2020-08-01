مصطفى شوقى وخطوة نجاح جديدة

حقق المطرب مصطفى شوقي نجاحا كبيرا خلال الأشهر الماضية بأغنيته "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأيضا أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامي سمير.









ولكن ظلت" ملطشة القلوب" هى الأكثر نجاحا وجماهيرية، حيث حققت نجاحا كاسحا ونسب مشاهدة مرتفعة ، لدرجة أنها ارتبطت باسم مصطفى شوقى فما يذكر اسمه فى مكان إلا وذكرت هذه الأغنية.









ويرجع النجاح الكبير لــ "ملطشة القلوب" للصوت الجميل الذى يتمتع به مصطفى شوقى وأيضا لأدائه البسيط خفيف الظل الذى ظهر فى الكليب، وبالطبع الكلمات واللحن والتوزيع، ثم الاستعانه بالراقصة"ماريس" التى أدت الرقصة الاستعراضية على الأغنية بشكل راق وغير مبتذل، مما جعل جميع أفراد الأسرة يقبلون على مشاهدة الكليب.









وفى أغنيته الجديدة "ضارب عليوى" التى ظهرت منذ أيام تأكد من جديد نجاح مصطفى شوقى فهو الصوت الجميل والأداء البسيط غير المتكلف يقدم شكل متفرد، فنحن أمام موهبة حقيقية، ومطرب محترم يحترم فنه ويتفانى فيه ويحترم جمهوره ويحرص على أن يقدم له الجديد والمميز والمختلف دائما.









الجمل اللحنية فى "ضارب عليوى" جيدة مع تحفظى على بعض الكلمات، أما تصوير الكليب فقد قام مصطفى شوقى كعادته بأداء الأغنية بشكل جيد، لكن اختيار الراقصة وتصميم الرقصات جاء غير موفق، كأنه نغمة نشاز وسط قطعة موسيقية جميلة.









بشكل عام مصطفى شوقى مشروع نجم ناجح، وأتمنى أن تحمل خطواته القادمة مزيدا من الإصرار على النجاح، وأن يتمسك بالشكل الذى اختاره لنفسه والذى أحبه فيه الجمهور، حيث إنه يعتبر فى مساحة منفردة، هو فى اختبار حقيقى لأن إذا كان النجاح صعبا فالمحافظة عليه أصعب.



