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سيارات

اتبعها.. النصائح لحماية سيارتك من السرقة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الملايين حول العالم يتعرضون لسرقة السيارات، وبسبب تلك المعاناة فإن البحث عن وسائل لحماية السيارة من السرقة أصبح أولوية قصوى خاصة في ظل عدم تمكن شركات صناعة السيارات من ابتكار أنظمة تعمل بكفاءة بنسبة 100% لمنع السرقة. 

أكد خبراء في مجال السيارات أن اللص يحتاج إلى 20 ثانية فقط لسرقة السيارة وسرقة الأشياء الثمينة التي توجد بها، كما أن شركائه يضطرون للعمل بسرعة فائقة لانهم معرضون للاستيقاف من قبل الشرطة. 


كما أن اللص لا يستهدف السيارات المتوقفة طويلا فقط بل يستهدف أيضا السيارات التي يتوقف أصحابها لبضع دقائق او حتى ثوان للشراء أو التزود بالوقود. 


وأوضح الخبراء أن هناك مجموعة من اللصوص متخصصون في سرقة أنظمة الراديو الخاصة بالسيارة ولا يستطيعون إتمام عمليتهم إلا بكسر زجاج النافذة وربما قد يسرق أشياء أخرى. 


لذلك فإنه حين يأتي السارق لإقتحام السيارة ولا يجد الراديو، يفكر في اقتحامها، لذلك يجب على قائد السيارة الحرص دائما على ترك السيارة في الجراج.

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