حبس عاطلين لتخصصهما في سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات، بدائرة القسم.





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وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهمان ونشاطهما السابق للتوصل للوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكانت قد تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.





فقد تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس رئيس مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" ، وعُثر بحوزتهما على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر ، "بنسة - 2مفتاح بيبه") .





وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما ، وإعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة.





باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر والتشكيلات العصابية مرتكبى وقائع السرقة.