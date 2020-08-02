عروض البيت الفني للمسرح ثالث ورابع أيام عيد الأضحى.. سامح حسين يتواجد بالمتفائل.. الحادثة على مسرح العجوزة.. ورحلة سعيدة مع بيرم التونسي بالإسكندرية

أفراح القبة تعرض في المنيل

عرض "البخيل" مأخوذ عن نص الكاتب الفرنسي مولير

حرص البيت الفني للمسرح على تجهيز مجموعة عروض جيدة لجمهوره في أيام عيد الأضحى، وخاصة ثالث ورابع أيام العيد.

الحادثة

يعرض على مسرح الغد بالعجوزة مسرحية الحادثة ثاني وثالث ورابع ايام العيد في السابعة مساء وتتراوح اسعار التذاكر من ٣٠ الي١٠٠جنيه.

عرض الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

المتفائل

ويعرض على المسرح القومي بالعتبة في الثامنة مسرحية المتفائل، وتتراوح أسعار التذاكر من 30 إلى 100 جنيه.

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.

حريم النار

يعرض على مسرح الطليعة ثاني وثالث ورابع ايام العيد مسرحية حريم النار" ب" قاعة زكي طليمات " ، في السابعة والنصف مساء

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

كأنك تراه

وعلى مسرح الطليعة ب" قاعة صلاح الصبور"تعرض مسرحية كانك تراه في تمام السابعة، سعر التذكرة 25جنيها.

المسرحية تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني ، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.

رحلة سعيدة

تعرض مسرحية رحلة سعيدة على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي ثاني وثالث ورابع ايام العيد في الثامنة مساء، وسعر التذكرة ٢٥ جنيها.

العرض بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي.. ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أفراح القبة

وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل تعرض مسرحية أفراح القبة في السابعة.

بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل ، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

أسعار التذاكر : ٥٠ -٣٠ جنيها

البخيل

أما على مسرح ملك برمسيس تعرض مسرحية البخيل في الساعة السابعة مساء.

عرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر : ٢٠ جنيها.