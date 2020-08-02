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فن

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب.. ويتخطى 3 ملايين مشاهدة بـ يا بلدنا ياحلوة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
لليوم الثالث على التوالي تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة" يا بلدنا يا حلوة"، وتخطت الاغنية ٣ مليون مشاهدة.
 

كان الهضبة عمرو دياب طرح الأربعاء الماضي أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي يهديها الي مصر، وهي أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. 

كان عمرو دياب، انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة. 

وحرص عمرو دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.


وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها. 


يذكر أن عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية. 
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