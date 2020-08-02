AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كريدي سويس يعتزم دمج وحدات الأنشطة المصرفية الاستثمارية بعد أرباح تفوق التوقعات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
تخطى كريدي سويس توقعات الأرباح الفصلية وكشف النقاب عن عملية إصلاح لبنك الاستثمار التابع له يوم الخميس، فيما يضع الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين أولى بصماته الاستراتيجية الكبيرة على المصرف.

وسيجري دمج الأسواق العالمية، حيث ساهمت التداولات المحمومة في قفزة بنسبة 24 بالمئة لصافي ربح المجموعة، مع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في تحول بعيدا عن إعادة الهيكلة التي طرحها الرئيس التنفيذي السابق تيجاني تيام، الذي أعاد تهيئة وضع المصرف للتركيز على إدارة الثروات وفصل الأنشطة المصرفية الاستثمارية في إدارات منفصلة.

اقرأ أيضًا:


ويرغب جوتشتاين، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في فبراير، في تحقيق قرابة 400 مليون فرنك على صورة وفورات سنوية اعتبارا من 2022 فصاعدا عبر إعادة الهيكلة، التي ستشمل أيضا إغلاق فروع سويسرية والجمع بين مهام خاصة بها على صعيد الامتثال والمخاطر.


وقال الرئيس التنفيذي إنه سيجري خفض الوظائف في أنحاء جميع المناطق لكن سيتم إضافة وظائف جديدة أيضا، بما في ذلك بقطاع إدارة الثروات حيث يستهدف نمو الأرباح بنسبة عشرة بالمئة سنويا في إدارة الثروات المستقلة التابعة للمجموعة اعتبارا من العام القادم وفقا لمذكرة داخلية.


وقال جوتشتاين إن إجمالي عدد الموظفين سيظل كما هو تقريبا.


وحقق البنك ارتفاعا بنسبة 71 بالمئة في أرباح إدارة الأسواق العالمية، مما غذى قفزة بنسبة 42 بالمئة في إيرادات أدوات الدخل الثابت.


كما قفزت أرباح بنك الاستثمار، مع زيادة قوية في الأرباح من أنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب في الدين والأسهم وكذلك من تقديم المشورة في صفقات الدمج والاستحواذ، ليتفوق على معظم بنوك وول ستريت التي شهدت انخفاض إيراداتها لأنشطة تقديم المشورة.


في غضون ذلك، سجلت إدارة الثروات انخفاضا طفيفا في الأرباح بعد أنشطة تداول كبيرة في الربع الأول، فيما سجلت وحدتها لإدارة الثروات العالمية انخفاضا بنسبة 22 بالمئة في الأرباح إذ تسببت انخفاض أسعار الفائدة في التأثير سلبا على الهوامش كما جنبت أموالا لتغطية خسائر محتملة في القروض.


وسجل قطاع آسيا في البنك أرباحا فصلية قياسية بواقع 298 مليون فرنك سويسري بدفع من الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنوك السعودية تواجه بضعة فصول صعبة لكن لديها رؤوس أموال كافية

بنسبة 3.8%.. انخفاض مصرف الراجحي السعودي بالربع الثاني من 2020

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصري المعتدى عليه بالكويت

غدا.. استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

تعرف على اليوم الوحيد من الأيام البيض الذي يحرم صيامه طوال العام

خط أحمر جديد.. مصر تعترض على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.. والقاهرة: لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل

بعد التأكد من معالجته السكر.. 10 فوائد غير متوقعة للتين

كنت بهوش بس.. القصة الكاملة لقتل مواطن شقيقه بالبحيرة بسبب نصف كيلو لحمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الرئة والأنف.. الأطفال يحملون عدوى فيروس كورونا أكثر من غيرهم

أكلات العيد .. طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف