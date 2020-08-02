بتصنيف ويبومتركس الإسباني.. جامعة بنها تتقدم 109 مراكز عالميا

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها ١٠٩ مراكز على مستوى العالم وفقًا لتصنيف ويبومتركس الإسباني، حيث احتلت المركز١٦١٣ بين أكثر من ٣٠ ألف جامعه شاركت بالتصنيف وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيد من التقدم فى ملف التصنيفات العالمية. إطار









وأشار السعيد إلى أن هذا التقدم الذي حققته جامعة بنها جاء نتيجة تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين والإداريين علي مختلف المستويات، لتحقيق مكانة متميزة لجامعة بنها علي المستويات العالمية والأفريقية والعربية وعلي مستوي مؤسسات التعليم في مصر وعددها ٧٠ مؤسسة حكومية وخاصة واهلية تخضع للتقييمات العالمية بهذا التصنيف.





من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الترتيب جاء استمرارا لحرص الجامعة على استمرار التميز في هذا التصنيف بإصداراته المختلفة والتي بدأت منذ عام ٢٠١١ وقد كانت النتيجة معبرة عن ذلك حيث قفزت الجامعة ١٠٩ مراكز في الترتيب العالمي في إصدار يوليو٢٠٢٠ مقارنة بالإصدار السابق لنفس العام لشهر يناير٢٠٢٠ حيث قد جاءت جامعة بنها عالميا بالمركز ١٦١٣ ما بين أكثر من ٣٠ ألف مؤسسة تعليم عالٍ.





وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 22 من بين 1218 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 25 من بين 1902 جامعة أفريقية بتقدم ٣ مراكز ومحليا حصلت الجامعة على المركز السابع ضمن ٧٠ جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.





وأشار الجيزاوي الي تقدم جامعة بنها 261 مركزًا في مؤشر الانفتاح Openness ، كما تقدمت ٤٥ مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يناير 2020، وأن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحثي العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.





وأضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية أن جامعة بنها حصلت على المركز ١١٩١ عالميًا ضمن 30000 جامعة في مؤشر التواجد (Presence) بتقدم 97 مركزا عالميا وحصلت على المركز 4893 عالميًا في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم ٧٦ مركزا مقارنة باصدار يناير 2020.