AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينهم 19 من الاحتياجات الخاصة.. القوى العاملة: تعيين 2332 شابًا بالقاهرة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة  2332 شابًا، من بينهم  19 من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 9606 شباب.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية إجتماعية لهذه الفئة المسجلين بإجمالى 110 آلاف جنيه لـ 45 عاملا من خلال صرف 28 منحة مولود، و 12 منحة زواج و 4 منح وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحة وفاة عامل، ومنح رعاية صحية بـ 62 ألف جنيه لـ 13 عاملا من خلال صرف 12 منحة لإجراء عملية جراحية كبرى، وعملية جراحية صغرى.

وأوضح محمد طه مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية تلقت 264  شكوى، منها 30 شكوي مستوفاه ، وتم إحالة 34 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 25 شكوى ، وتبقى 175 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 90 ترخيصًا  جديدًا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 47 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 316 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف

من بينهم شاب من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 7 شباب بشمال سيناء

بينهم 4 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 281 عاملا بالدقهلية

بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1113 شابًا بالجيزة

بينهم 39 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1653 شابًا بالإسكندرية

سعفان يتابع عودة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بالقوى العاملة بالمحافظات.. الإمارات تلزم القادمين إليها بإجراء فحص «B.C.R».. وتعيين 1653 شابًا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

رئيس برشلونة يحسم الجدل: كيكي سيتين مستمر مع الفريق الموسم المقبل

المالية: زيادة غير مسبوقة فى الإنفاق الحكومي على الاستثمارات الممولة من الخزانة والمصادر الأخرى

من حمام السباحة.. نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة جديدة

كنت بهوش بس.. القصة الكاملة لقتل مواطن شقيقه بالبحيرة بسبب نصف كيلو لحمة

الثلاثاء.. استئناف سداد مقدمات حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر.. تفاصيل

هل القيادة ببطء تقلل من استهلاك البنزين؟.. خبراء يجيبون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية