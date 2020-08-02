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فن

من حمام السباحة.. نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة جديدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:09 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ندى فكري
نشرت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبى، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نوال  في الصورة من حمام السباحة وعلقت قائلة: "صباح الخير".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا نوال
- صباح الجمال
- بحبك اوي

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يُذكر أن احدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".
وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.
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