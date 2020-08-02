فوائد لن تتوقعها.. خليط من الفواكه والخضروات يحميك من كورونا

مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أصبح الأشخاص أكثر حذرًا بشأن عاداتهم الغذائية، حيث نصح الأطباء بتناول الفواكه والخضروات التي تعمل على تقوية المناعة.





وأشار موقع "timesofindia"، إلى أن المشروبات الطبيعية التي تحتوي على فواكه وخضروات تعمل على تعزيز المناعة ضد الفيروسات وبالتالي تحميك من كورونا.





مكونات المشروب

بنجر. 1 تفاحة صغيرة. 1 جزرة صغيرة. 5-10 أوراق نعناع. 1 لتر ماء,

طريقة التحضير: 1- يغسل ويقشر البنجر والتفاح والجزر. 2- سلق المكونات في ماء مغلي على النار. 3- دع الماء يستريح طوال الليل. اشرب كوبين من العصير في الصباح الباكر وارتشف الباقي طوال اليوم.



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1- فوائد البنجر

يحتوي البنجر على فيتامين ج والفولات والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز، كما أنها يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والأنثوسيانين التي تعطي الخضار لون وردي أرجواني عميق وتساعد على تعزيز صحتك المناعية.





وتساعد الخضروات الجذرية أيضًا على التحكم في مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، يحتوي البنجر أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على حماية الكبد.





2- فوائد التفاح

من الشائع أن تفاحة في اليوم تحافظ على الطبيب، وتحتوي هذه الفاكهة على فيتامين أ ، ب 1 ، ب 2 ، ب 6 ، فولات ، نياسين ، زنك ، نحاس وبوتاسيوم ، التفاح له العديد من الفوائد الصحية المؤكدة.





تحتوي الفاكهة الحمراء على الفلافونويد ، مما يساعد على تحفيز إنتاج الصفراء والتخلص من السموم الموجودة في الكبد، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على بناء جهازك المناعي والجهاز العصبي.





3- فوائد الجزر

يحتوي الجزر على فيتامين أ ، ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، النياسين ، حمض الفولات والبانتوثنيك ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم والسيلينيوم. تمامًا مثل الشمندر ، يعد الجزر أيضًا من الخضروات الجذرية وهو مصدر غني بالألياف. يحتوي على بيتا كاروتين ، مما يساعد على الحفاظ على صحة أعيننا وتعزيز المناعة، يساعد فيتامين أ على طرد السموم من الجسم ويقلل من الصفراء والدهون من الكبد.







