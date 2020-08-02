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مرأة

مجربة ومضمونة.. نصائح لطرد السموم من الجسم والحفاظ على الكلى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:23 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
علاجات طبيعية سريعة تساعدك على التخلص من أى  التهابات الكلى وتساعد فى طرد السموم من الجسم إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

الصبار
يمكن استخدام الصبار للوقاية من  أمراض الكلى ويساعد الصبار في طرد السموم من الجسم و يمكنك شرب عصير الصبار مرة واحدة كل يوم لعلاج التهابات الكلى ولكن بشرط عدم الإفراط فى تناوله. 

 صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على زيادة مستويات البيكربونات في الكلى وبالتالي تساعد على الاسترخاء وتعزيز وظائف الكلى.

ويعتقد أن صودا الخبز يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الكليتين  يمكنك أضافة نصف أو ملعقة واحدة من صودا الخبز في كوب واحد من الماء ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لبيكربونات الصودا إلى النوبات والجفاف والفشل الكلوي.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج
تساعد زيادة فيتامين ج في موازنة المستويات الحمضية في الجسم. وهو أيضًا حل مفيد يساعدك على علاج عدوى الكلى بشكل طبيعي. يساعد فيتامين ج أيضًا في وقف نمو البكتيريا.

يُنصح بتناول البرتقال والحمضيات الأخرى الغنية بفيتامين ج للوقاية من عدوى الكلى. وهو من أفضل العلاجات المعروفة لعدوى الكلى  ويمكنك تناول مكملات فيتامين سي أو الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البروكلي والقرنبيط والفلفل الأخضر والأحمر والسبانخ والملفوف والبطاطا الحلوة والطماطم.

ملح ابسوم
يمكن أن تساعد أملاح إبسوم في تخفيف الألم الناجم عن عدوى الكلى. يمكن لحمام الملح من إبسوم إزالة السموم من جسمك والمساعدة في التخلص من أي فضلات أو بكتيريا ، مما يزيد من تحسين حالة الكليتين. يساعد ارتفاع مستوى المغنيسيوم في ملح إبسوم في تخفيف العدوى .

طريقة الاستخدام : بالنسبة للحمام ، أضيفي 1-2 كوب من ملح إبسوم إلى حوض الاستحمام القياسي المملوء بالماء الدافئ أو الساخن واسترخي فيه لمدة 15-30 دقيقة.
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