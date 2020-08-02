في ذكرى ميلاده.. إطلالات جعلت رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية





تميز دنجوان السينما المصرية بطلته الجذابة على شاشة التلفاز، حيث البدل المهندمة الأنيقة، أو القميص الكاجوال الذي جعله محط أنظار الفتيات في فترة الستينيات.





كما يتمتع رشدي أباظة بالبشرة القمحاوية، مع الشعر الناعم الأسود والشارب الذي كان رمزًا في شخصيته.





وعرف عنه أنه كان يختار أزياءه باحترافية عالية تجعله نجما عالميا في نظر كل من يراه.





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وإليكم صور رشدي أباظة ..