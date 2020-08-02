في ذكرى ميلاده.. إطلالات جعلت رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية

الدنجوان الذي خطف قلوب السيدات سواء أثناء حياته، أو عند طلته على شاشة التلفاز، أنه الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي تحل اليوم ذكرى ميلاده.
تميز دنجوان السينما المصرية بطلته الجذابة على شاشة التلفاز، حيث البدل المهندمة الأنيقة، أو القميص الكاجوال الذي جعله محط أنظار الفتيات في فترة الستينيات.
كما يتمتع رشدي أباظة بالبشرة القمحاوية، مع الشعر الناعم الأسود والشارب الذي كان رمزًا في شخصيته.
وعرف عنه أنه كان يختار أزياءه باحترافية عالية تجعله نجما عالميا في نظر كل من يراه.
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