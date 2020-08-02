في ذكري ميلاد رشدي أباظة .. تفاصيل الزيجات الخمس لدنجوان السينما المصرية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، فقد ولد في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980.

تزوج رشدي اباظة خمس مرات، الأولى من الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات، ثم انفصلا، وتزوج من بربارا الأمريكية، وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت.

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بينما كانت الزيجة الثالثة من الفنانة سامية جمال عام 1962، واستمر زواجهما حوالي 18 سنة، وانفصلت عنه عام 1977، أما بالنسبة للزوجة الرابعة فكانت من الفنانة صباح، تزوجها عام 1967، وكانت سامية جمال ما زالت في عصمته.

أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهي ابنة عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بعامين فقط.