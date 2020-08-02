AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مناقشة رواية شلة ليبون لهشام الخشن أونلاين.. الأربعاء المقبل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تبث مكتبة ديوان في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل٬ لقاء مع الكاتب الروائي هشام الخشن٬ وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. هذا ويتناول اللقاء مناقشة روايته الأحدث "شلة ليبون" والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.

الرواية تدور حول 7 أصدقاء جمعتهم الصداقة طوال ثلاثين عامًا. ورغم تفرق السبل بينهم إلا أنهم يحرصون على اللقاء مرة كل عام٬ في ليلة رأس السنة.

وفي ليلة رأس السنة 2010 ولأول مرة يخضون للعبة فيما بينهم٬ ويتنافسون بشدة نظرا لأن جائزة اللعبة ومن يفوز بها سيكسب ملايين.

ومما جاء على ظهر الغلاف الأخير: "سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة طالت لأكثر من ثلاثين عامًا منذ أن تزاملوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك. مهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا لقائهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة ليبون الشهيرة المطلة على نيل الزمالك. 

تجمعهم هذه المرة وبعد مرور السنين مختلف بعد أن قرروا أن يتباروا في تلك الليلة على جائزة كبرى. جائزة الفائز بها سيتحكم في ثروة كبيرة يوجهها إلى ما يتماشى مع ميوله. من خلال حكاياتهم وذكرياتهم المتشابكة نتابع كيف عامل الزمن كل منهم وبصمات السنين وكيف انطبعت في نفسياتهم. 

تُرى هل يفوز واحد أم أن الكل فائز؛ وهل الحياة تفاصيلها تستطيع لعبة أن تلخصها؟

يشار إلى أن "الخشن" سبق وصدرت لها روايات: آدم المصري٬ أيام التحرير٬ جرافيت٬ تلال الأكاسيا٬ حدث في برلين٬ وشلة ليبون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» تتحول لعمل درامي

مشروع "كلمة" للترجمة يصدر رواية "نهر النار" للهندية قرة العين حيدر

تدريس كتاب أحلام ليبل السعيدة للكاتب الألماني باول مار لطلاب مدارس أبو ظبي

نجا من حادث توفى فيه 4 من أصدقائه ليلقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى مطروح

ترشيحاتنا

الداخلية تضبط 22 شخصا خالفوا قرار حظر البناء خلال 24 ساعة

شاهد.. كوميديا المصريين بعد هروب أضحية من أصحابها

خلال أيام .. الكهرباء: أقل زيادة في فاتورة الكهرباء 4 جنيهات

بفستان تايجر على البحر .. إيمان العاصي فى إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرة السوشيال ميديا: تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمحبيه من داخل العناية المركزة.. ومدير فني أجنبي جديد داخل النادي الأهلي خلال أسبوع

النصر السعودي يفاوض كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. إطلالات جعلت رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية

فقدت 30 كيلو .. مي فاروق تتصدر تريند جوجل بعد خسارة وزنها

على طريقة بوحة الصباح.. شاهد انتقام ثور هائج من الجزار