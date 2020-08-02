أبرزهم تاوامبا ودجانيني ووليد أزارو.. 8 لاعبين يغيبون عن استئناف الموسم في الدوري السعودي



وينطلق الدوري السعودي، يوم 4 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال موقع "دوري بلس" السعودي، إن عودة العجلة للدوران في الملاعب السعودية مجددًا، ستكون مختلفة على بعض فرق الدوري، والتي فقدت أبرز عناصرها قبل التوقف، مما ازداد الغموض بمستقبل تلك الفرق في المنافسة المحلية أو القارية، خاصة فريق التعاون الذي فقد اثنين من أبرز عناصر تشكيلته الأساسية.





ونشر الموقع السعودي تقريرا مفصلا كشف من خلاله غياب 8 لاعبين عن استئناف الموسم مع أنديتهم لأسباب مختلفة، وهم:





التعاون: لياندر تاوامبا وعبد المجيد السواط (رفضا التمديد).



أهلي جدة: دجانيني تافاريس (طالب بفسخ عقده).



اتحاد جدة: أليكسندر بيرجوفيتش (ألغى الاتحاد عقده مع اللاعب).



الشباب: متعب المفرج (رفض الهلال تمديد إعارته).





الاتفاق: وليد أزارو (رفض التمديد).





الفيحاء : عامر شفيع (رفض التمديد).





العدالة: أحمد مصطفى (رفض ناديه البلجيكي تمديد إعارته).





يستعد عشاق كرة القدم السعودية، للعودة المنتظرة، لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).