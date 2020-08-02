AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرزهم تاوامبا ودجانيني ووليد أزارو.. 8 لاعبين يغيبون عن استئناف الموسم في الدوري السعودي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:02 م
وليد أزارو
وليد أزارو
Advertisements
إسراء أشرف
يستعد عشاق كرة القدم السعودية، للعودة المنتظرة، لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

وينطلق الدوري السعودي، يوم 4 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "دوري بلس" السعودي، إن عودة العجلة للدوران في الملاعب السعودية مجددًا، ستكون مختلفة على بعض فرق الدوري، والتي فقدت أبرز عناصرها قبل التوقف، مما ازداد الغموض بمستقبل تلك الفرق في المنافسة المحلية أو القارية، خاصة فريق التعاون الذي فقد اثنين من أبرز عناصر تشكيلته الأساسية. 

ونشر الموقع السعودي تقريرا مفصلا كشف من خلاله غياب 8 لاعبين عن استئناف الموسم مع أنديتهم لأسباب مختلفة، وهم: 

التعاون: لياندر تاوامبا وعبد المجيد السواط (رفضا التمديد). 

أهلي جدة: دجانيني تافاريس (طالب بفسخ عقده).

اتحاد جدة: أليكسندر بيرجوفيتش (ألغى الاتحاد عقده مع اللاعب).

الشباب: متعب المفرج (رفض الهلال تمديد إعارته).

الاتفاق: وليد أزارو (رفض التمديد).

الفيحاء : عامر شفيع (رفض التمديد).

العدالة: أحمد مصطفى (رفض ناديه البلجيكي تمديد إعارته).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

100 ألف دولار.. طلب جديد من الأهلي للاتفاق السعودي بشأن أزارو

بعد مقاطعته تدريبات الاتفاق.. أزارو مهدد بعدم اللعب في الدوري السعودي

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

مقابل 50 مليون جنيه.. تقارير تكشف عن اتفاق الأهلي مع وليد أزارو على تمديد عقده لـ 3 مواسم

رسميا.. حظر انتقال وليد أزارو إلى الدوري السعودي

بعد حظره من الدوري السعودي .. سيناريوهات تحسم مصير أزارو فى الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

إصابة وزير إسرائيلي بـ كورونا وعزل وزير آخر وعضوين بالكنيست و3 مستشارين

دعاء ثاني أيام التشريق.. ردده لكل عزيز وغالي

بالمجان ومتاح للجميع.. روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

على طريقة بوحة الصباح.. شاهد انتقام ثور هائج من الجزار

خلال أيام .. الكهرباء: أقل زيادة في فاتورة الكهرباء 4 جنيهات

ريم أحمد تكشف كواليس معرفة بابا ونيس بخبر حملها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الرئة والأنف.. الأطفال يحملون عدوى فيروس كورونا أكثر من غيرهم

أكلات العيد .. طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف