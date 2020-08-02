النني يعقد جلسة أخيرة لحسم مصيره مع بشكتاش





وكان محمد النني انضم إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وذكرت صحيفة "ملليت" التركية، أن محمد النني سيعقد جلسة أخيرة مع بشكتاش، عقب إجازة عيد الأضحى لحسم مصيره مع النادي.







وأضافت الصحيفة التركية، أن سيرجين يالتشين المدير الفني لفريق بشكتاش يريد بقاء النني مع الفريق الموسم المقبل، ولكن الراتب الكبير الذي يتقاضاه النني قد يمنع عملية تجديد الإعارة.





وشارك محمد النني مع بشكتاش في 27 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وصنع 4 آخرين.

يعقد الدولي المصري محمد النني، جلسة أخيرة مع إدارة بشكتاش عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، لحسم مصيره مع النادي، خلال الموسم المقبل.