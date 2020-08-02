شعراوي يناقش مع مديري غرف العمليات بالمحافظات استعدادات انتخابات الشيوخ..تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ

وزير التنمية المحلية:

- المحافظات تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ

- توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة

- تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية







وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع بالوزارة مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالاستعداد للانتخابات.









يأتي ذلك في إطار استعداد وزارة التنمية المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ والتى ستعقد يومى 11 و 12 أغسطس الجاري.





وقال شعراوى إنه تم توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك المرافق (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز).





كما طالب شعراوى برفع درجة إستعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة ، وشدد على ضرورة التفعيل الفعلي لكافة كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.





وقال الوزير أنه سيتم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية ، ووجه شعراوى المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف علي العملية الانتخابية وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة .





كما طالب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).





وأوضح شعراوى أنه تم توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات لمتابعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات .