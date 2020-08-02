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فن

حسين الجسمى ويارا يتبرعان بأجر حفلة دار الأوبرا بدبى.. لليونيسيف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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شروق حمدى
احيا الفنان حسين الجسمي والفنانة يارا حفلهما الجماهيري الاول بعد جائحة كورونا ب مسرح دار الاوبرا ب دبى وخصصت أرباح الحفل لدعم ممن تأثر من الأطفال فيروس كورونا، لتصبح بالكامل لدعم رؤية جديدة أطلقتها منظمة اليونيسيف.


ويذكر ان حققت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "أهواك للموت" ردود فعل واسعة بعد طرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهي من ألحانه ورؤيته الموسيقية.

الأغنية من أشعار "العالية"، وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، وإشراف"هزيم"، وهي أغنية عاطفية تحمل معاني ووصف لمشاعر المحبة، وأثرها على نبضات القلب والروح.

وجمع حسين الجسمي في لحن الأغنية وتوزيعها الموسيقي، بين الحداثة والعراقة بموسيقى راقية استخدم بها مقام "كورد" وإيقاع الخبيتي، بتوليفة جميلة جدًا وضعت الأغنية بأحاسيس الأداء والكلمات بشكل ملفت وجميل جدًا.

وجرى عرض الأغنية وطرحها عبر القناة الرسمية لـ حسين الجسمي على YouTube، متضمنة كلمات القصيدة المغناة، ضمن تصميم ومونتاج مميز، إلى جانب طرحها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.
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