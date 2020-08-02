حسين الجسمى ويارا يتبرعان بأجر حفلة دار الأوبرا بدبى.. لليونيسيف

الأغنية من أشعار "العالية" ، وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، وإشراف"هزيم"، وهي أغنية عاطفية تحمل معاني ووصف لمشاعر المحبة ، وأثرها على نبضات القلب والروح.



