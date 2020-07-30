حسين الجسمي يستعد لطرح فيديو كليب "أهواك للموت"

أعلن الفنان حسين الجسمي
عن طرحه فيديو كليب جديد يحمل اسم "اهواك للموت" من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصير تويتر
وكتب الجسمي من خلال تغريدته :" قريبا .. أهواك للموت "
"اهواك للموت "من كلمات العاليه و ألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي.
أغنية الحسّاس
، لـ حسين الجسمي
، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.
وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".
وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.