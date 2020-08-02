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أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن محاولة اقتحام سجن في أفغانستان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:09 م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
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شيماء مصطفى
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن محاولة اقتحام سجن في جلال أباد شرق أفغانستان.

وكانت مصادر أفغانية، أعلنت اليوم الأحد، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 33 آخرين على الأقل جراء وقوع انفجارات واشتباكات أمام مجمع سجون في مدينة جلال آباد شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار عطاء الله خوجاني إن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة سجن جلال آباد، مع ورود تقارير عن تسلل مسلحين مجهولين إلى الطابق الأعلى من المبنى لاحقا، حسب قناة "طبوع نيوز" الأفغانية.

ووفقًا لـ"العربية"، أعاد الأمن الأفغاني 50 سجينا فروا بعملية الاقتحام في جلال أباد.

وكانت شهود عيان أوضحوا أن تفجير سيارة مفخخة مهد طريقا أمام المسلحين لاقتحام السجن، حيث تدور اشتباكات حاليا بينهم وبين قوات الأمن.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن عضو المجلس الإقليمي سهراب قادري إن قنبلتين على الأقل انفجرتا في الموقع عقب الهجوم بالسيارة المفخخة، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة مستمرة، فيما نفت حركة "طالبان" وجود أي علاقة لها بما حصل.
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