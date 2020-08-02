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أخبار العالم

روسيا: اقتراح للحد من تمويل برنامج الدفاع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
اقترحت وزارة المالية الروسية خفض تمويل برنامج الدولة لتطوير القوات المسلحة للسنوات الثلاث المقبلة، بنحو 323 مليار روبل.

وإذا ما وافقت الحكومة على مطلب المالية، فقد ينخفض تمويل هذا البرنامج في العام المقبل إلى حوالي 1.42 تريليون روبل، وفي عام 2022 إلى 1.46 تريليون روبل، وفي 2023 إلى 1.51 تريليون روبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الأحد. 

وترى الوزارة أنه من الضروري تقليص تمويل برنامج الدولة "لتطوير المجمع الصناعي الدفاعي" في عام 2021 بواقع 850 مليون روبل و840 مليونا للعامين اللاحقين، وذلك بعد أن كان مقررا إنفاق تسعة مليارات روبل سنويا على هذه الأغراض.

كما تقترح المالية الحد من تمويل برنامج "ضمان أمن الدولة" حتى 1.675 مليار روبل للأعوام الثلاثة المقبلة.
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